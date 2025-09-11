Homem que atirou em pescoço de PM durante abordagem em Paraisópolis é preso

A polícia prendeu nesta quinta-feira, 11, o rapaz de 20 anos que estava foragido após atirar no pescoço do PM Johannes Kennedy Santana Lino, no dia 7 de agosto, durante abordagem em Paraisópolis, comunidade da zona sul de São Paulo.

Ele foi localizado na Rua Ancará e conduzido ao 89° Distrito Policial (Jardim Taboão). No mês passado, um outro suspeito de participar do roubo seguido de tentativa de homicídio contra o PM já tinha sido preso.

O policial teve alta hospitalar no dia 13 de agosto, sem nenhuma sequela.

O policial entrou em luta corporal contra um suspeito e, em seguida, foi baleado no pescoço. O autor do disparo fugiu e o PM ficou caído no chão.

Segundo o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil do Estado de São Paulo), o suspeito se entregou quando percebeu que policiais o cercavam.

O crime ganhou repercussão quando um vídeo registrando o momento foi publicado nas redes sociais - posteriormente, também foi divulgado o vídeo gravado pela câmera corporal do agente.

A situação teve início na Rua África do Sul, na Chácara Santo Antônio, quando a polícia foi atender a uma ocorrência envolvendo três motos que praticavam roubos no bairro.

Na abordagem, os criminosos fugiram, e rumaram a Paraisópolis, onde foram perseguidos.