Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Taxas longas de juros recuam na esteira de taxa de Treasuries e curtas ficam estáveis

11/09/2025 | 10:13
Diário do Grande ABC


Os juros futuros longos recuam na manhã desta quinta-feira, 11, acompanhando o movimento dos rendimentos dos Treasuries após indicadores dos Estados Unidos. Os juros longos rondam a estabilidade. A ponta longa dos juros dos Treasuries opera no menor nível em meses, após salto nos pedidos de auxílio-desemprego, e inflação em linha com o esperado.

Por aqui, as vendas no varejo restrito vieram na mediana das estimativas, mas as do ampliado superaram as projeções. O dólar oscila perto da estabilidade.

Às 9h47, a taxa de deposito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,970%, de 13,999% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,140%, de 13,186%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,390%, de 13,440% no ajuste de quarta-feira.


