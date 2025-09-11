Em julho de 2025, o volume de vendas do comércio varejista recuou 0,3%, frente a junho, na série com ajuste sazonal, acumulando o quarto resultado negativo seguido. Na comparação com julho de 2024, o volume de vendas do varejo cresceu 1,0% - a quarta alta consecutiva. No ano, o varejo acumulou crescimento de 1,7%. O acumulado em 12 meses foi de 2,5%.
As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A queda de 0,3% em julho ante junho veio em linha com a mediana das estimativas colhidas Projeções Broadcast, com intervalo entre retração de 0,8% e alta de 0,5%.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.