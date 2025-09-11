DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

BCE deixa juros inalterados com inflação próxima da meta de 2% e incertezas geopolíticas

11/09/2025 | 09:26
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Banco Central Europeu (BCE) decidiu deixar suas principais taxas de juros inalteradas, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 11, à medida que a inflação da zona do euro segue próxima da meta de 2%. Desta forma, a taxa de depósito permanece em 2%, a de refinanciamento, em 2,15%, e a de empréstimos, em 2,40%.

A decisão veio em linha com a previsão de analistas. No encontro anterior, em julho, o BCE pausou o ciclo de relaxamento monetário iniciado em meados do ano passado e que levou a oito cortes nas taxas de juros.

A manutenção dos custos dos empréstimos vem após dados recentes mostrarem que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 2,1% em agosto, ficando levemente acima da meta oficial do BCE, mas que, segundo analistas, não muda a abordagem de "espera".

O tom cauteloso do BCE também ocorre em meio ao aumento de tensões geopolíticas na Europa. Nas últimas semanas, a Rússia intensificou ataques contra a Ucrânia, minando esperanças de um cessar-fogo em breve, e a França passou a enfrentar turbulências domésticas com a queda do governo do primeiro-ministro François Bayrou. Também persistem dúvidas sobre os impactos do acordo comercial alcançado com os EUA.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.