DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Marcus D'Almeida brilha no fim e conquista medalha de prata no Mundial de Tiro com Arco

11/09/2025 | 08:45
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Depois de realizar uma campanha onde alcançou apenas o 32º lugar na fase de classificação, o brasileiro Marcus D'Almeida se recuperou na fase decisiva e brilhou no Mundial de Tiro com Arco ao arrebatar a medalha de prata na modalidade recurvo individual nesta quinta-feira. A competição foi realizada em Gwangju, na Coreia do Sul.

A campanha premiou o poder de reação do competidor nacional. Em uma disputa acirrada na decisão, o espanhol Andres Temiño levou a melhor e terminou em primeiro lugar com direito a um 10 a 9 na flecha de desempate.

Satisfeito por se consolidar como um dos grandes nomes da modalidade, o brasileiro disse, em entrevista ao Olympics.com sobre mais essa conquista para o esporte nacional.

"Estou muito feliz. São três medalhas seguidas em Mundiais, são seis anos aí no topo do mundo. Então, eu sei o quanto é difícil isso. E todo mundo sabe, na verdade. E eu queria o ouro, mas desta vez não foi possível. Não vai faltar oportunidade na minha vida", declarou.

Além do brilho individual, D'Almeida participou ainda da disputa por equipes e novamente deu uma importante contribuição. Ao lado de Matheus Ely e Matheus Gomes, o carioca de 27 anos ajudou a levar o time brasileiro à melhor colocação na história: o quarto lugar.

Questionado sobre a expectativa até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, ele foi direto em sua resposta. "Espero poder ganhar todas as medalhas mundiais daqui até lá. Tenho muita expectativa sobre mim", comentou.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.