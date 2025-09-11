DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Internacional

Coreia do Sul diz que avião fretado com trabalhadores sul-coreanos partirá dos EUA nesta quinta

11/09/2025 | 07:46
Um avião fretado sul-coreano chegou a Atlanta na quarta-feira, 10, para levar de volta trabalhadores coreanos detidos em uma operação de imigração na Geórgia na semana passada. O retorno planejado para o mesmo dia foi cancelado, e o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul informou que o voo ocorrerá nesta quinta-feira (11).

Um total de 475 trabalhadores, mais de 300 deles sul-coreanos, foram detidos na operação de 4 de setembro na fábrica de baterias em construção na extensa planta automotiva da Hyundai. O governo da Coreia do Sul posteriormente afirmou ter chegado a um acordo com os EUA para transportar os trabalhadores sem restrições físicas, como algemas, segundo a agência Yonhap.

*Com informações da Associated Press


