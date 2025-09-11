DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

México: explosão de caminhão-tanque mata três pessoas e fere outras 70 na capital do país

11/09/2025 | 07:41
Três pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas após um caminhão-tanque explodir e incendiar vários veículos sob um viaduto em uma rodovia na Cidade do México, na quarta-feira, 10.

O caminhão carregava quase 50 mil litros de gasolina. A prefeita da capital mexicana, Clara Brugada, disse que a explosão destruiu cerca de 30 veículos e deixou 19 dos feridos em estado grave, incluindo o motorista do caminhão. Entre os feridos, estão um bebê e uma criança de 2 anos.

A explosão ocorreu em uma importante via que liga a Cidade do México à cidade de Puebla. Fonte: Associated Press


