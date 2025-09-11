DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Taxa de desemprego na OCDE segue em 4,9% em julho, bem próxima de mínima recorde

11/09/2025 | 07:15
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A taxa de desemprego média nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou inalterada em julho ante junho, em 4,9%, permanecendo bem próxima da mínima recorde de 4,8% atingida em meados de 2023, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta quinta-feira, 11. A taxa vem se mantendo em ou abaixo de 5% desde abril de 2022. Em relação ao mês anterior, os níveis de desemprego ficaram inalterados em julho em 20 países da OCDE, recuaram em 11 e avançaram em dois, detalhou a entidade, que tem sede em Paris.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.