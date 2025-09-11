Bolsas da Europa sobem majoritariamente, à espera de anúncio do BCE e de CPI dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/09/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores aguardam decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,21%, a 553,46 pontos.

Nas próximas horas, é amplamente esperado que o BCE deixe suas principais taxas de juros inalteradas pela segunda vez consecutiva, uma vez que a inflação na zona do euro segue em torno da meta oficial de 2% e persistem dúvidas sobre o impacto das tarifas do governo Trump. Participantes do mercado, no entanto, ficarão atentos a novas projeções do BCE para inflação e crescimento econômico.

O CPI dos EUA também está no radar, um dia após números do PPI americano virem bem abaixo do previsto, reforçando expectativas de que o Federal Reserve (Fed) cortará juros não apenas na reunião do próximo dia 17, como também em outubro e dezembro.

Às 6h30 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,39% e a de Paris avançava 0,64%, enquanto a de Frankfurt se mantinha estável. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivos ganhos de 0,42%, 0,17% e 0,36%.

