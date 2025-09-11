Diretor do FBI confirma custódia de suspeito por tiroteio que matou Kirk

O diretor do FBI (Federal Bureau of Investigation), Kash Patel, disse que o suspeito do tiroteio que matou o influenciador Charlie Kirk era mantido sob custódia.

"Agradecemos às autoridades locais e estaduais de Utah pela parceria com o FBI. Forneceremos atualizações assim que possível" disse Patel em publicação no X.

CEO e cofundador da organização conservadora de jovens Turning Point USA, Kirk morreu após ser baleado em um evento universitário em Utah.

