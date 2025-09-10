Stefani e Babos e Pigossi e Ingrid avançam em duplas; Naná cai em simples no SP Open

O Brasil está muito bem em duplas e celebrou dois avanços no SP Open, disputado no Parque Villa-Lobos, nesta quarta-feira. Cabeças de chave 1 e de olho no WTA Finals, no fim do ano, a parceria entre Luisa Stefani e a húngara Timea Babos confirmou o favoritismo e despachou a inglesa Alicia Barnett e a francesa Elixane Lechemia em vitória por 2 a 0 (duplo 6 a 4), avançando às quartas de final. Já Laura Pigossi e Ingrid Martins nem precisaram entrar em quadra para se garantirem nas semifinais, contando com abandono das oponentes.

O jogo de Stefani e Babos começou com as duplas um tanto afoitas e com três quebras de serviços seguidas, com as europeias errando mais. A húngara parecia fora de sintonia e ao falhar no serviço pela segunda vez consecutiva, permitiu a igualdade por 3 a 3.

O jogo era tenso, mas aproveitar o break point a seguir acabou sendo decisivo para a parceria da brasileira. Elas voltaram a mandar no placar e abriram 5 a 3. Desperdiçaram duas chances de fechar no saque das adversárias, mas fecharam por 6 a 4.

Sair em vantagem deu moral para a parcial seguinte, na qual logo fizeram 4 a 1. Nova sequência de quebras, com quatro serviços alternados desperdiçados, e saque em 5 a 4 para fechar. Veio o match point com Stefani sacando e nada de falhar mais, com novo 6 a 4 em ace da brasileira.

Pigossi e Martins teriam de enfrentar a francesa Leolia Jeanjean e a mexicana Victoria Rodriguez no horário noturno, já por vaga nas semifinais. Mas nem necessitaram entrar em quadra após a tenista do México acusar um problema nas costas.

NANÁ SOFRE COM NERVOSISMO E CAI EM SIMPLES

Grande aposta brasileira para o futuro, Nauhany Silva, a Naná, de somente 15 anos, até lutou após um começo bastante irregular, mas acabou se despedindo na segunda rodada do SP Open. A jovem sentiu muito a pressão no começo da partida, cometeu muitos erros e acabou eliminada pela argentina Solana Sierra por 0/6 e 4/6.

Naná sabia que sua missão não seria fácil diante da segunda favorita em São Paulo. Para piorar, ainda sofreu no começo errando saques, bolas longas e até curtas fáceis, quando levou um pneu (6 a 0). Com o apoio da torcida, ela conseguiu reagir no segundo set após largar perdendo por 3 a 1, virando para 4 a 3. A experiente rival, porém, emplacou três pontos e fechou por 6 a 4.

Foi a primeira competição profissional de Naná, que recebeu muito carinho dos brasileiros na quadra central Maria Esther Bueno. Ganhar de Carol Meligeni na estreia a fará subir muitas posições no ranking da WTA.

"Primeira vez jogando um WTA, então foi muito especial. Em minha casa, sempre joguei aqui com meu pai (no Parque Villa-Lobos), ganhei na primeira rodada então só terei boas lembranças", disse Naná ao SporTV.