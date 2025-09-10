DGABC
Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

Economia

Oxford Economics: Após eleições, Milei deve priorizar reconstruir reservas ante conter inflação

10/09/2025 | 18:42
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O governo do presidente argentino, Javier Milei, enfrentará um dilema político crucial após os resultados das eleições de meio de mandato, diz a Oxford Economics. No cenário base da consultoria, a administração Milei deve mudar a prioridade do controle da inflação para focar na acumulação de reservas, além de abordar a sobrevalorização de 20% do peso argentino para fomentar um fluxo constante de dólares.

No entanto, essa mudança pode acarretar custos políticos nas eleições de 2027, alerta a Oxford.

"No cenário alternativo, Milei mantém seu foco no controle da inflação por meio da contínua intervenção no mercado cambial. No entanto, essa abordagem dependeria de altas taxas de juros reais, que pesam sobre a atividade econômica", acrescenta.

Esse cenário assume que o presidente manterá o apoio dos investidores internacionais, uma suposição cada vez mais incerta, à medida que as críticas à sua gestão da taxa de câmbio aumentam, pontua a consultoria.


