Economia

Inflação ao consumidor na Argentina sobe 1,9% entre julho e agosto

10/09/2025 | 18:00
O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 1,9% em agosto ante julho, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O índice apresentou alta de mesma magnitude em julho no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 33,6% em agosto, o que representa uma desaceleração ante os 36,6% registrados em julho. Na variação acumulada do ano até agosto, a inflação da Argentina ficou em 19,5%.

O setor que apresentou maior aumento no mês passado foi Transportes (3,6%), seguido por Bebidas alcoólicas e tabaco (3,5%).

Entre as menores variações em agosto estão os setores de Recreação e cultura (0,5%) e Vestimentas e calçados (-0,3%).


