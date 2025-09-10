Como surgiu a campanha 'Setembro Amarelo'?

O Setembro Amarelo é a campanha voltada para a prevenção ao suicídio, visando conscientizar as pessoas, ela chegou ao Brasil em 2015. Nesta quarta-feira, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

A campanha Yellow Ribbon (Laço Amarelo) surgiu nos Estados Unidos, em 1994, com Mike Emme, de 17 anos. Mike era um garoto muito inteligente e tinha um projeto pessoal, restaurar seu veículo, um Ford Mustang 68. O menino trabalhou incansavelmente e alcançou seu objetivo, pintou seu carro de amarelo, e ficou conhecido como "Mustang Mike". Um tempo depois, o garoto infelizmente cometeu suicídio. Pais e amigos do rapaz não faziam ideia de que o jovem tinha problemas psicológicos e não conseguiram evitar a morte. No velório, foi feita uma cesta com cartões, todos decorados com fitas amarelas em homenagem ao seu apelido. Dentro deles era possível ver a mensagem "Se precisar, peça ajuda". A história ganhou força e as fitas amarelas presentes nos cartões se tornaram símbolo do combate ao suicídio.

Segundo dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), por ano, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama - ou guerras e homicídios. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta maior causa de morte, depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. É um fenômeno complexo, que pode afetar indivíduos independentemente de origem, gênero, cultura, classes sociais e idade.



Os números variam entre países e regiões, e entre homens e mulheres. No Brasil, 12,6% por cada 100 mil homens em comparação com 5,4% por cada 100 mil mulheres, morrem devido ao suicídio. As taxas entre os homens são geralmente mais altas em países de alta renda (16,6% por 100 mil). Para as mulheres, as taxas de suicídio mais altas são encontradas em países de baixa-média renda (7,1% por 100 mil).

É importante que pessoas que estão passando por um momento de dificuldade busquem ajuda. O ideal é um acompanhamento psicológico profissional, além do apoio de amigos e familiares.O essencial é que as pessoas consigam falar sobre o que sentem, assim como diz o slogan da campanha "Falar é a melhor solução".

Se você estiver com sérios problemas e chegar a considerar o suicídio, ou conhece alguém que está passando por momentos sensíveis, procure ajuda entrando em contato com o CVV (Centro de Valorização à Vida), um projeto voluntário que fornece apoio emocional e prevenção do suicídio gratuitamente. Através de telefone, e-mail e chat 24 horas. O serviço é totalmente sigiloso.



Ligue para o CVV, através do número 188, ou acesse o site em www.cvv.org.br.