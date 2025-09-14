No cenário espanhol. Música e comunicação. Raízes no interior. Composições ao piano.

Novamente Memória está nos brindando com as histórias da família Versolatto, da qual fazia parte minha nona (mãe da minha mãe). Obrigada, de coração.

Marlene Moratti

Descobrir entre os seus a chama artística independente dos sobrenomes, mas com a veia dos antigos que souberam se qualificar, trocar primeiro o país europeu pelo interior paulista, e na sequência estabelecer-se num lugar que se chamava Villa e ficava à beira de um caminho que levava à estação ferroviária.

No início desta Semana publicamos uma foto deste caminho, a Avenida Pereira Barreto dos dias atuais, então poeirenta, na interligação Villa (de São Bernardo) à Estação (de Santo André).

A foto da jardineira defronte ao casarão dos Versolato & Versolatto chamou a atenção do empresário João Antonio Setti Braga e hoje faz parte do acervo da Viação ABC, do grupo que não esquece as jardineiras do passado e não se deixa levar pelo luxo do sistema de transporte que tem no ônibus elétrico apenas mais um instrumento a transformar a metrópole incrustada na região metropolita.

Como escrevemos no início desta Semana, a história dos Versolato & Versolatto não é apenas familiar, mas se estende por toda esta comunidade chamada Grande ABC.

“Memória” pergunta: e quem são os destaques da sua família, prezado leitor. Só reunindo toda ela em confraternização para descobrir. Como o fazem Versolato & Versolatto.

V Capítulo

Arte

Texto

Verginia Versolatto

Júlio Versolato

Odamar Versolatto

Amanhã em Memória:

Publicidade e esporte

ARTES CÊNICAS

Nascida em São Bernardo, Yasmine Versolato é sobrinha do estilista Ocimar Versolato, do artista plástico Odamar Versolato e neta de Maria Aparecida Versolato Calandreli.

Mudou-se para Madri em 2016 para se dedicar às artes cênicas. Iniciou formação na Escuela de Interpretación de Cristina Rota, concluiu os estudos com Raquel Pérez Formación Actoral e ampliou preparação com oficinas de interpretação ministradas por Juan Codina.

No palco, estreou em “Dónde caeremos todos”, dirigida por Raquel Pérez na Sala Guindalera.

Atuou em produções como “Ribeiro 1987” (2021), de José Padilla, e “Escamas de sirenas”, de Juandi Mena (2024).

Além de atriz, participou como ajudante de direção em “Manual de instrucciones para hacer balconing” (2024), de José Padilla.

A JORNALISTA

Flávia Toffoli Versolato integra música e comunicação, promovendo bem-estar e cura por meio da musicoterapia. Como jornalista, escreve sobre a interseção entre cultura, saúde e arte.

O PIANISTA

Juliano Teruki é músico pianista, produtor e compositor com mais de 25 anos de experiência, incluindo dez anos no Mosh Studios, o maior da América Latina. Aos 50 anos, completou graduação em Tecnologia da Informação e pós em Gestão Empresarial. Atualmente, trabalha na área industrial enquanto compõe músicas instrumentais.

CAMINHOS

1 – Yasmine Versolato: de São Bernardo à Espanha

2 – Flávia Toffoli Versolato: um retrato com Gal

3 – Juliano Teruki: no universo da música instrumental

ETNIA. Flavia Versolato, a memorialista: meus avós paternos Agostinho Toffoli e Julia Toffoli em 1929, acho eu. Meus tios em escadinha e na ponta à direita, meu pai Laércio, o caçula aos três anos. Interior de São Paulo, na cidade do Espírito Santo de Pinhal

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 14 de setembro de 1975 – Edição 2851

MANCHETE – MDB de Mauá expulsa o vereador Aparecido Sanvidotti.

NOTA DA MEMÓRIA – Uma expulsão, como todas as do gênero, por questões políticas. O que não invalida a importância do saudoso Sanvidotti em várias áreas, inclusive na construção da memória do esporte. Ele foi maior que a política.

MÚSICA – Ivan Lins e sua “chama acesa” em São Caetano. Paulo Klein fotografou o cantor e compositor. E escreveu:

Ivan Lins, autor de “Madalena”, que recebeu interpretação especial de Ella Fitzgerald, estreia quinta-feira (18-9-1975) no Teatro Paulo Machado de Carvalho. Permanecerá na região até domingo com o grupo Modo Livre.

“Você está parado na estrada, contemplando toda a redondeza. Atrás, a cidade assustada; na frente, a cruel fortaleza” (Ivan Lins e Paulo César Pinheiro, composição então prestes a ser lançada).

EM 14 DE SETEMBRO DE...

1905 – De uma crônica publicada pelo Estadão na capa de 11 de setembro de 1905:

Os senhores deputados e senadores do Estado continuam a ter, além dos bem assinalados na folhinha, mais um ou outro dia de férias.

Tenha chovido a potes, ou porque a garoa estivesse demais densa, ou porque o Noroeste soprasse de rijo, suas excelências deixaram-se ficar nos seus cômodos e não foram ao casarão do Largo da Assembleia este ou aquele sábado.

NOTA DA MEMÓRIA – Pois é, os parlamentares se reuniam aos sábados porque, durante a semana, tinham mais é que trabalhar. E hoje?

1955 – Publicidade – Completamente novo o veículo ideal para o Brasil. Jeep Willys 1955. Em exposição na concessionária Agromotor.

NOTA DA MEMÓRIA – A Willys vivia seus primeiros anos na fábrica da Estrada do Taboão, em São Bernardo, onde nos anos 60 funcionaria a Ford.

E hoje? Saudades dos potentes jipões e dos veículos da multinacional norte-americana aqui produzidos.

HOJE

Dia Nacional do Frevo

Dia Internacional da Capivara.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Presidente Prudente, fundado em 14 de setembro de 1917.

Presidente Prudente, ao ser criado, se separou de Santa Cruz do Rio Pardo. Dele se originaram vários outros municípios, entre os quais Santo Anastácio, Presidente Venceslau, Regente Feijó, Presidente Bernardes e Álvares Machado.

Pelo Brasil: Andirá e Perola (PR), Laje do Muriaé (RJ), Malacacheta (MG), Olho D’Água do Casado (AL), Pilar (Paraíba), Sinop (Mato Grosso) e Viamão (RS).

Exaltação da Santa Cruz

14 de setembro

“Deus amou tanto o mundo que entregou seu filho único”.

João 3,13-17