Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo

Raul Gil reaparece em vídeo após receber alta hospitalar; veja o que ele disse

10/09/2025 | 16:48
Diário do Grande ABC


Depois de passar seis dias internado em um hospital de São Paulo para tratar de uma diverticulite, o apresentador Raul Gil teve alta e logo reapareceu em suas redes sociais para dar recado aos seus fãs e seguidores.

Em um vídeo publicado no seu Instagram, o apresentador de 87 anos disse: "Alô, meus fãs! Não se esqueceram de mim? Sabia! Estou voltando e estou voltando para valer". "Meu muitíssimo obrigado a todos os fãs e admiradores que oraram por mim", registrou o apresentador de 87 anos.

No vídeo, ele fez questão de observar que o hospital onde ele ficou internado, o Moriah, foi o antigo endereço da TV Record em São Paulo. "Eu estou aqui no Moriah. O Moriah é a minha antiga casa, é onde eu nasci. Aqui era a TV Record", diz ele no vídeo. "Se no passado eu encontrava grandes artistas, hoje eu encontro grandes colaboradores, grandes enfermeiras, grandes médicos, uma atenção espetacular. Parabéns a todos vocês do Moriah", completou.

Várias personalidades da TV comentaram o seu post. Uma delas foi Silvia Abravanel, que disse: "Glória a Deus! Feliz e grata em ver o senhor bem".


