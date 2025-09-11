DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo

Caetano, Gil, Ney e Ivete participam de especial de 25 anos do 'Altas Horas'

10/09/2025 | 15:58
Completando 25 anos no ar, o Altas Horas gravou nesta terça-feira, 9, um programa especial com comemoração dupla; além de celebrar o aniversário da atração, a edição terá também uma homenagem a Caetano Veloso, com as presenças de Gilberto Gil, Ney Matogrosso e Ivete Sangalo.

Além deles, participaram também Xande de Pilares, Tom, Zeca e Moreno Veloso, Mosquito e Pretinho da Serrinha. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Antes da gravação, realizada nos estúdios da Globo em São Paulo, Caetano compartilhou trechos do ensaio nos Stories de seu Instagram. O tropicalista apareceu ao lado de Ivete e de Gil repassando algumas canções, como Desde que o Samba é Samba e Lua de São Jorge.

O jornalista José Roberto Burnier, apresentador do SP2, aproveitou a presença dos astros para tietar. O comunicador compartilhou em seu perfil no Instagram algumas selfies com Gil, Caetano, Ney e Ivete. Confira abaixo.

A Globo ainda não divulgou a data em que a edição irá ao ar. A previsão é para outubro.


