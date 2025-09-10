DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Rússia diz que Polônia está 'espalhando mitos' e que ataque não incluiu território polonês

10/09/2025 | 15:50
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta quarta-feira, 10, que seus ataques realizados durante a madrugada não incluíram alvos em território polonês e que os drones que atingiram instalações da indústria de defesa ucraniana - e que, segundo Varsóvia, teriam entrado no espaço aéreo da Polônia - têm alcance inferior a 700 quilômetros.

"Esses fatos derrubam os mitos que a Polônia está espalhando novamente para agravar a crise ucraniana", enfatizou o ministério.

Segundo o Kremlin, o secretário-Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, não conseguiu fornecer qualquer resposta sobre qualquer prova de "intenção" por trás desse "incidente". Ele apenas disse que "uma avaliação completa está em andamento".

Visando esclarecer totalmente o "incidente para todas as partes interessadas" em prevenir uma maior escalada da situação, o Ministério da Defesa da Federação russo declarou estar pronto para realizar consultas sobre este assunto com o Ministério da Defesa da Polônia. "O Ministério das Relações Exteriores da Rússia está pronto para contribuir com esses esforços", acrescentou.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.