Rússia diz que Polônia está 'espalhando mitos' e que ataque não incluiu território polonês

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta quarta-feira, 10, que seus ataques realizados durante a madrugada não incluíram alvos em território polonês e que os drones que atingiram instalações da indústria de defesa ucraniana - e que, segundo Varsóvia, teriam entrado no espaço aéreo da Polônia - têm alcance inferior a 700 quilômetros.

"Esses fatos derrubam os mitos que a Polônia está espalhando novamente para agravar a crise ucraniana", enfatizou o ministério.

Segundo o Kremlin, o secretário-Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, não conseguiu fornecer qualquer resposta sobre qualquer prova de "intenção" por trás desse "incidente". Ele apenas disse que "uma avaliação completa está em andamento".

Visando esclarecer totalmente o "incidente para todas as partes interessadas" em prevenir uma maior escalada da situação, o Ministério da Defesa da Federação russo declarou estar pronto para realizar consultas sobre este assunto com o Ministério da Defesa da Polônia. "O Ministério das Relações Exteriores da Rússia está pronto para contribuir com esses esforços", acrescentou.