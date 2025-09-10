DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo


Um segurança morreu e um policial militar de folga ficou ferido após serem baleados na manhã de terça-feira, 9, na Rua Guaimbé, na Mooca, zona leste da capital paulista.

Conforme a investigação, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo em um comércio da região.

No local, os agentes encontraram a vítima, que era segurança do local, já sem vida e o policial, que não estava em serviço, ficou ferido. Não há detalhes sobre o estado de saúde do agente.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o autor dos disparos conseguiu fugir da cena do crime.

A perícia foi acionada, assim como a Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, que prossegue com as investigações.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.