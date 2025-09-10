DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

FNP pede R$ 1 bi a governo para municípios comprarem produtos perecíveis atingidos por tarifaço

10/09/2025 | 15:41
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) enviou ofício ao vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, solicitando crédito extraordinário na ordem de R$ 1 bilhão para que municípios possam adquirir gêneros alimentícios atingidos pelo tarifaço aplicado pelos Estados Unidos. Cópias do ofício foram encaminhadas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao ministro da Educação, Camilo Santana.

Simão Durando, prefeito de Petrolina (PE) e vice-presidente de fruticultura irrigada da FNP, disse nesta quarta-feira, 10, que a entidade "reconhece e saúda" a iniciativa do governo federal de criar o Plano Brasil Soberano (via Medida Provisória nº 1.303/2025), mas afirmou que os municípios não dispõem de disponibilidade orçamentária imediata para absorver tais aquisições.

Ele pontuou que há contratos vigentes de fornecimento de merenda escolar e a execução orçamentária já está comprometida para o exercício de 2025.

"Sem suporte adicional, a medida provisória, por mais meritória que seja, corre o risco de não atingir seus objetivos", afirma o ofício assinado por Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro (RJ) e presidente da FNP.

A MP 1.309/2025, editada pelo governo federal para mitigar os efeitos da tarifa de 50% sobre os produtos exportados para os EUA, permite que todos os entes federativos comprem gêneros alimentícios de forma facilitada por 180 dias. Dentre os itens elegíveis estão itens como manga, uva, açaí, castanhas, água de coco, mel e pescados.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.