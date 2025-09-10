DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Universal

Veja primeiro trailer de 'Honey, Não!', novo filme de Ethan Coen

Longa estrelado por Margaret Qualley, Chris Evans e Aubrey Plaza estreia em 6 de novembro nos cinemas brasileiros

Renan Soares
10/09/2025 | 15:40
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Universal Pictures lançou nesta quarta-feira (10) o primeiro trailer de Honey, Não! (Honey Don’t!), novo longa de Ethan Coen, que estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro. A produção foi aplaudida por seis minutos seguidos em sua exibição no Festival de Cannes e chega ao país com lançamento exclusivo na rede Cinesystem.

O filme é protagonizado por Margaret Qualley (A Substância, Garotas em Fuga), Chris Evans (Os Vingadores) e Aubrey Plaza (Megalópolis). O elenco também conta com Charlie Day (Super Mario Bros: O Filme). O roteiro é assinado por Ethan Coen em parceria com Tricia Cooke, que também produz o longa.

A trama acompanha Honey O’Donahue (Qualley), uma detetive particular de uma pequena cidade que se vê envolvida em uma investigação de mortes misteriosas ligadas a uma igreja enigmática. Entre sedução, mentiras e ação, o enredo combina elementos de narrativa policial excêntrica, relações familiares e um forte senso de pertencimento.

Com distribuição da Universal Pictures, Honey, Não! será exibido em versões acessíveis para o público.

 


