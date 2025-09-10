DGABC
Setecidades Titulo Neste sábado (13)

Rio Grande da Serra recebe Dia de Ação Social com serviços gratuitos

O evento acontece das 10h às 17h na ONG Aprisco e contará com transporte gratuito para facilitar o acesso dos moradores

Do Diário do Grande ABC
10/09/2025 | 15:30
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A população de Rio Grande da Serra terá a oportunidade de participar, neste sábado (13), de um mutirão de serviços gratuitos voltados à saúde, bem-estar e cidadania. O evento acontece das 10h às 17h na ONG Aprisco e contará com transporte gratuito para facilitar o acesso dos moradores.

A programação inclui vacinação, atendimento médico (clínico geral e psiquiatra), odontológico, psicológico e farmacêutico, além de sessões de acupuntura, corte de cabelo e orientações de primeiros socorros. Também haverá atendimento jurídico e medições de próteses para mulheres mastectomizadas.

O público poderá ainda acompanhar oficinas, atividades educativas, apresentações culturais e esportivas, com destaque para a Orquestra Locomotiva, Orquestra Primeiros Acordes e Projeto Alegria de Viver. As crianças terão um espaço dedicado, com pipoca e algodão-doce.

A iniciativa é realizada pela Unipar, em parceria com o CCC (Conselho Comunitário Consultivo), a Prefeitura de Rio Grande da Serra e instituições.

Serviço:

Data: 13 de setembro (sábado)

Horário: Das 10h às 17h

Local: Aprisco, Via Taguá, 29 - Rio Grande da Serra

