Fluxo cambial total em setembro até dia 5 é positivo em US$ 277 milhões, revela BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 277 milhões, no acumulado do mês até o dia 5, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 10, pelo Banco Central (BC). Em agosto, houve saída líquida de US$ 2,063 bilhões.

O canal financeiro registrou saída líquida de US$ 466 milhões. Isso é o resultado de compras no valor de US$ 10,469 bilhões e vendas no total de US$ 10,934 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo do mês foi positivo em US$ 743 milhões, com importações de US$ 4,011 bilhões e exportações de US$ 4,754 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 614 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,119 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 3,022 bilhões em outras entradas.

Acumulado

O fluxo cambial está negativo em US$ 16,627 bilhões em 2025 até o dia 5 de setembro, segundo dados preliminares divulgados pelo BC. O canal financeiro apresenta saídas líquidas de US$ 53,480 bilhões. Já o fluxo comercial é positivo, somando US$ 36,853 bilhões no ano.

O segmento financeiro tem compras de US$ 380,623 bilhões e vendas de US$ 434,103 bilhões no período. Esse canal inclui investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O canal comercial tem importações de US$ 160,135 bilhões e exportações de US$ 196,988 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 23,102 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 48,709 bilhões em pagamento antecipado e US$ 125,177 bilhões em outras operações.