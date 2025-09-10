DGABC
Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Inflação de serviços sai de 0,59% em julho para 0,39% em agosto no IPCA

10/09/2025 | 14:15
A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,59% em julho para uma alta de 0,39% em agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Os preços de itens monitorados pelo governo saíram de uma elevação de 0,67% em julho para deflação de 0,61% em agosto.

No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 6,01% em julho para 6,17% em agosto. A inflação de monitorados em 12 meses saiu de 4,73% em julho para 4,21% em agosto.


