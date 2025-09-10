DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Carney: Canadá está com Otan e vigilante contra tentativa russa de ampliar conflito na Ucrânia

10/09/2025 | 14:00
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou nesta quarta-feira, 10, que o país está "ao lado" da Polônia e de seus aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) após a invasão de drones russos no espaço aéreo polonês na noite da terça-feira - classificada por Carney como "imprudente e escalatória". "Putin demonstra mais uma vez seu total desrespeito pelo caminho da paz. As ações da Rússia ressaltam a importância de nosso apoio firme à Ucrânia", diz o premiê.

Ele alerta que o país seguirá "coordenando de perto" com os poloneses e a Otan e se manterá "vigilante" às tentativas da Rússia de "prolongar o conflito".

Carney ainda apontou que é preciso aumentar a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin, como caminho para encerrar a guerra.

O mesmo argumento foi usado pela chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia (UE), Kaja Kallas. Segundo ela, o bloco precisa "aumentar o custo para Moscou" como forma de pressionar o país por um cessar-fogo.

Kallas disse haver indicações de que a invasão russa foi "intencional, não acidental". O exército da Polônia informou na madrugada desta quarta que abateu os drones da Rússia que violaram o espaço aéreo polonês.

O premiê Donald Tusk destacou que os equipamentos "poderiam representar uma ameaça".


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.