Previ vai se desfazer de R$ 7 bilhões em participações em empresas

O presidente da Previ, João Fukunaga, afirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o fundo de pensão do Banco do Brasil decidiu se desfazer de cerca de R$ 7 bilhões em renda variável, reduzindo total ou parcialmente suas posições em 12 empresas, entre elas a BRF, cuja saída, que vem acontecendo, já rendeu R$ 2 bilhões.

O motivo para o desinvestimento é o retorno abaixo do esperado para ativos de renda variável, considerando inclusive o fluxo de dividendos. Com o movimento, a entidade vai adquirir mais NTN-Bs, visando à "imunização do passivo", comentou Fukunaga.

"Estamos fazendo o desinvestimento por entender que há espaço, do ponto de vista do equity (ações), para sair e comprar NTN-Bs", disse ELE. "Isso casa com a nossa estratégia de imunização do passivo." NTN-B é a Nota do Tesouro Nacional série B.

Parte das operações ainda está em curso. Por isso, explicou o executivo, os nomes das companhias não foram revelados. "Todas as movimentações estão dentro de nossa estratégia política de investimento, aprovada na diretoria e pelo Conselho Deliberativo", completou.

Superávit

Com patrimônio de R$ 267 bilhões, o fundo de pensão informou que após meses no negativo, o resultado do Plano 1 voltou ao azul e agora registra um superávit de cerca de R$ 1 bilhão em 2025. O ganho no ano é de R$ 4,1 bilhões. O plano teve rendimento de 1,84% em agosto, acumulando 8,97% no ano.

As cifras se baseiam em dados prévios, calculados antes da divulgação, nesta quarta-feira, 10, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que indexa parte dos papéis mantidos pela entidade. O retorno supera a meta atuarial do plano, de 6,41% (INPC + 4,75%).

"O resultado confirma tudo aquilo que a gente vem dizendo desde a época do resultado anual em março, que são momentos de conjuntura", afirmou. "E este ano tem sido de sobressalto, com fatores como o tarifaço dos Estados Unidos."

A recuperação foi puxada pela renda variável, com alta de 13,4% até agosto, e pela renda fixa, que entregou 7,3%. Empréstimos retornaram 6,4%, enquanto imóveis renderam 3,2%. Fundos estruturados tiveram ganho de 20,8%, mas têm peso pequeno na carteira. Já os investimentos no exterior caíram 3,7%.

Em valores, o resultado total dos investimentos em 2025 até agosto foi de R$ 19 bilhões, sendo R$ 7,7 bilhões em renda variável, R$ 10,5 bilhões em renda fixa e R$ 0,8 bilhão em outros investimentos.

O desempenho dá fôlego à Previ, que fechou 2024 com déficit de R$ 17,6 bilhões, após encerrar 2023 com superávit de R$ 14,5 bilhões. O saldo final do período foi um déficit de R$ 3,16 bilhões - principal parâmetro para comparações. O resultado foi atribuído à volatilidade do mercado e às performances da renda fixa e da variável.

Apesar disso, após o déficit em 2024, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou um levantamento, depois transformado em auditoria, em relação à Previ. Conforme a Corte, o levantamento identificou indícios de falhas em procedimentos em investimentos e desinvestimentos, no processo de escolha e indicação de representantes para conselhos de empresas investidas e em processos de venda e locação de imóveis. Ainda não há decisão do Tribunal sobre a auditoria.