Internacional Titulo

AIEA alerta sobre aumento do risco nuclear em usinas da Ucrânia

10/09/2025 | 13:34
O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas (AIEA), Rafael Grossi, alertou que o risco nuclear em usinas da Ucrânia aumentaram nos últimos dias, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 10, pela instituição. "Times na Ucrânia ouviram explosões e outros indícios de atividade militar intensa na madrugada, ampliando preocupações sobre os perigos para a segurança durante o conflito armado com a Rússia", disse.

Grossi destacou preocupações particularmente com as usinas de Khmelnytskyy e Rivne, que tiveram relatos de drones e fogo cruzado em suas proximidades. "A atenção do mundo esteve, corretamente, direcionada à situação extremamente desafiadora da usina de Zaporizhzhya, localizada na linha de frente de combate. Contudo, a segurança ainda é extremamente vulnerável nas outras quatro usinas em que temos equipes posicionadas", apontou.

O diretor da AIEA voltou a pedir que a atividade militar no entorno das usinas seja interrompida imediatamente ou restringida ao máximo em suas proximidades. "Um acidente nuclear grave não está no interesse de ninguém e deve ser evitado a qualquer custo", afirmou.

Na segunda-feira, Grossi já havia alertado que a situação na usina nuclear de Zaporizhzhya continua precária, com seis dos seus sete pilares comprometidos e atividades militares muito próximas da sua região.


