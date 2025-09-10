DGABC
Economia Titulo Economia

Reag Investimentos vende Empírica por até R$ 75 milhões para a Smart Hub

É a segunda movimentação de venda de ativos da Reag, uma das principais acusadas de abrigar fundos ligados ao PCC na Operação Carbono Oculto

10/09/2025 | 13:32
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Reag Investimentos informou na noite da terça-feira, 9, a assinatura de um memorando de entendimentos (MoU) para a venda da totalidade das cotas da Empirica Holding (uma gestora de crédito que havia sido comprada em 2024), detidas pela companhia e pela Reag Partners, à Smart Hub Participações.

É a segunda movimentação de venda de ativos da Reag, uma das principais acusadas de abrigar fundos ligados ao PCC na Operação Carbono Oculto. No domingo, 7, foi divulgado que o fundador da empresa, João Carlos Mansur, havia vendido sua participação para sócios e saído da gestora.

Na venda da Empírica, a Smart Hub pagará R$ 25 milhões, em seis parcelas. Além disso, assumirá dívidas da Reag Asset Management quando comprou a empresa, estimadas entre R$ 36 milhões e R$ 50 milhões. As seis parcelas semestrais corresponderão, respectivamente, a 10%, 10%, 15%, 15%, 25% e 25% do preço.

A Reag disse ainda, em comunicado, que o valor da dívida assumida não pode ser precisado neste momento, pois se trata de um porcentual das receitas líquidas a ser apurado em exercícios futuros (anos encerrados em 31 de maio de 2026, 2027 e 2028).

A consumação da operação está condicionada ao cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de transação, incluindo, entre outras, a obtenção das aprovações regulatórias cabíveis - inclusive junto à autoridade antitruste -, o resultado satisfatório da due diligence a ser conduzida pela Compradora e a negociação e assinatura dos documentos definitivos.


