Ocimar e Odemar. O estilista. O artista plástico. Eles venceram o mundo.

Os dois irmãos Versolato & Versolatto bateram asas, mas mantiveram raízes são-bernardenses
Sobre a Orquestra Versolato, temos o Instituto Jovens do Amanhã, que é uma associação que utiliza a música para preparar os jovens para a vida adulta, e que tem como patrono o Maestro João Carlos Martins.
Júlio Versolato
Ocimar Versolato partiu (1961-2017), Odamar Versolatto permanece firme democratizando sua arte. Memória recebeu o portfólio de Odamar. Riquíssimo.
Ali está parte das suas obras. Comentários nacionais e internacionais sobre o que faz. Pensamentos e reflexões.
COLAGENS – Interessante é você. O resto é abstração.
PENSAMENTOS - Não faço arte como se faz carros, televisores, IPhone… Você pode sim me chamar de romântico, louco ou babaca… mas a Arte para mim é missão, beleza, festa, vocação… E acima de tudo é sagrado, sacro… É se comunicar, se conectar, comungar! Ou, simplesmente, fazer parte do universo em que vivemos!
De Odamar Versolatto escreveu Marc Salbert, escritor, crítico de arte e jornalista da rádio FIP, de Paris:
Odamar Versolatto trabalha a cor com uma alegria atormentada. Este mestre da vanguarda paulista prática uma mestiçagem universal colorida, que sintetiza a cultura europeia e a energia dos trópicos. Como os modernistas, artistas brasileiros que regeneraram no começo do século a cultura colonial.
NOTA – Até o fim desta Semana São Bernardo especial, “Memória” terá muito mais elementos para falar de Odamar.
IV Capítulo
Arte
Texto
Verginia Versolatto
Júlio Versolato
Odamar Versolatto
Amanhã em Memória:
Teatro, jornalismo e publicidade
O ESTILISTA
Ocimar Versolato foi um estilista renomado por sua alta costura e impacto na moda internacional.
Trabalhou em capitais da moda como Paris e Milão, fundou uma marca reconhecida por elegância, vestindo figuras
influentes nas passarelas. Único brasileiro a participar do seleto grupo de estilistas a apresentar suas coleções na
semana oficial de moda francesa.
O ARTISTA PLÁSTICO
Odamar Versolatto é um artista plástico de São Bernardo, conhecido por suas exposições que
exploram temas contemporâneos, especialmente a forma e beleza feminina, além de obras abstratas.
Recentemente, apresentou a mostra "Inocência Perdida" em São Paulo, com 32 obras.
Suas obras também foram exibidas em galerias na França, Itália, Áustria, Holanda, Espanha, Portugal, Estados Unidos e Brasil.
Crédito da foto 1 – Franceinfo
Crédito da foto 2 – Álbum pessoal
DOIS IRMÃOS. Ocimar e Odamar, uma história iniciada em São Bernardo e vertida para outras galáxias
LIVRO NOVO
Alpharrabio convida para o lançamento do livro “A louca escrevendo seu nome na linha pontilhada”, de Ana Dilah.
Escreve a editora: “O livro traz poemas e outros escritos e alguns rescritos e muitos ditos, em sua maioria durante o período da pandemia”.
Data: 13 de setembro, sábado, 10h
Roda de conversa com Ana Dilah e Ricardo Gracindo Dias, poeta.
NAS ONDAS DO RÁDIO
Charles Miller.
E o futebol.
Nome de praça no Pacaembu.
Centro de Memória em Paranapiacaba
Texto: Milton Parron
Vez o outra alguém diz que foram os padres que introduziram o futebol no Brasil, num colégio em Itu, outros que foi no colégio em Petrópolis ou ainda que foi na fábrica Bangu no Rio de Janeiro.
No mundo, alguns dizem que o futebol nasceu na China, outros que foi o cálcio na Itália.
Entendo que o futebol se não foi inventado pelos ingleses, a eles cabe a glória de sua organização e divulgação, assim como cabe a Charles Miller ter introduzido, de forma organizada, o futebol no Brasil.
Foi Charles Miller quem estruturou o esporte no País.
Domingos D’Angelo, presidente de honra do Memofut – Grupo Literatura e Memória do Futebol.
Há 131 anos o futebol chegava ao Brasil trazido pelo jovem Charles Miller que tinha passado alguns anos na Inglaterra para completar seus estudos.
Duas bolas usadas, uma bomba para enchê-las e um livrinho com as regras desse esporte vieram na mala de Charles Miller, cuja família residia em São Paulo.
Funcionários de duas empresas inglesas, São Paulo Railway e São Paulo Gaz Company, foram os primeiros que aprenderam a praticar o futebol aqui no Brasil devidamente orientados por Charles Miller.
Foram eles, também, que protagonizaram em nosso País a primeira partida organizada e com os atletas devidamente uniformizados. O jogo foi realizado num campo localizado na Várzea do Carmo, em São Paulo.
Quem conta detalhes sobre o início do futebol no Brasil e sobre os primeiros clubes e as primeiras ligas e competições, é Charles Rudge Miller Júnior, neto de Charles Miller, que ainda hoje, aos 70 anos, pratica futebol nos campos de várzea paulistanos.
Ilustrando o programa Memória deste final de semana, selecionamos vários momentos marcantes do nosso futebol que estão arquivados no Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes.
Em destaque:
O primeiro título mundial do Santos, o segundo do Corinthians e o terceiro do São Paulo
A solenidade em 1952 de doação ao São Paulo FC do terreno onde seria construído o maior estádio particular do mundo, o Morumbi.
Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.
DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO
Sábado, 13 de setembro de 1975 – Edição 2850
INDÚSTRIA – Inaugurado ontem (12-9-1975) o V Salão de Móveis de São Bernardo
EDUCAÇÃO – Alunos do Instituto de Educação Américo Brasiliense lançavam o primeiro número do jornal interno “Brasiliense”, em nova fase.
EM 13 DE SETEMBRO DE...
1965 - Giovanni Breda falecia em São Bernardo. Hoje é nome da segunda maior praça pública da cidade, no bairro Assunção, que o povo chama de “Área Verde”.
HOJE
Dia Mundial do Agrônomo
MUNICÍPIOS BRASILEIROS
Hoje é o aniversário de Caetés (PE), Machado e Rio Novo (MG), Mercedes, Quatro Pontes e São Manoel do Paraná (PR), São João do Jaguaribe (CE) e Uruará (PA).
Santo Eulógio
13 de setembro
Nascido em Córdova, Espanha, no século VIII, descobriu seu chamado ao sacerdócio e fez um ótimo caminho formativo, também nas áreas da ciência, aprofundando-se nas ciências teológicas. Era um homem de muito estudo, oração e amor.
Fonte: Paróquia São Pedro Apóstolo, Sorriso (MT)
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.