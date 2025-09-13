Ocimar e Odemar. O estilista. O artista plástico. Eles venceram o mundo.

Sobre a Orquestra Versolato, temos o Instituto Jovens do Amanhã, que é uma associação que utiliza a música para preparar os jovens para a vida adulta, e que tem como patrono o Maestro João Carlos Martins.

Júlio Versolato

Ocimar Versolato partiu (1961-2017), Odamar Versolatto permanece firme democratizando sua arte. Memória recebeu o portfólio de Odamar. Riquíssimo.

Ali está parte das suas obras. Comentários nacionais e internacionais sobre o que faz. Pensamentos e reflexões.

COLAGENS – Interessante é você. O resto é abstração.

PENSAMENTOS - Não faço arte como se faz carros, televisores, IPhone… Você pode sim me chamar de romântico, louco ou babaca… mas a Arte para mim é missão, beleza, festa, vocação… E acima de tudo é sagrado, sacro… É se comunicar, se conectar, comungar! Ou, simplesmente, fazer parte do universo em que vivemos!

De Odamar Versolatto escreveu Marc Salbert, escritor, crítico de arte e jornalista da rádio FIP, de Paris:

Odamar Versolatto trabalha a cor com uma alegria atormentada. Este mestre da vanguarda paulista prática uma mestiçagem universal colorida, que sintetiza a cultura europeia e a energia dos trópicos. Como os modernistas, artistas brasileiros que regeneraram no começo do século a cultura colonial.

NOTA – Até o fim desta Semana São Bernardo especial, “Memória” terá muito mais elementos para falar de Odamar.

IV Capítulo

Arte

Texto

Verginia Versolatto

Júlio Versolato

Odamar Versolatto

O ESTILISTA

Ocimar Versolato foi um estilista renomado por sua alta costura e impacto na moda internacional.

Trabalhou em capitais da moda como Paris e Milão, fundou uma marca reconhecida por elegância, vestindo figuras

influentes nas passarelas. Único brasileiro a participar do seleto grupo de estilistas a apresentar suas coleções na

semana oficial de moda francesa.

O ARTISTA PLÁSTICO

Odamar Versolatto é um artista plástico de São Bernardo, conhecido por suas exposições que

exploram temas contemporâneos, especialmente a forma e beleza feminina, além de obras abstratas.

Recentemente, apresentou a mostra "Inocência Perdida" em São Paulo, com 32 obras.

Suas obras também foram exibidas em galerias na França, Itália, Áustria, Holanda, Espanha, Portugal, Estados Unidos e Brasil.

Crédito da foto 1 – Franceinfo

Crédito da foto 2 – Álbum pessoal

DOIS IRMÃOS. Ocimar e Odamar, uma história iniciada em São Bernardo e vertida para outras galáxias

LIVRO NOVO

Alpharrabio convida para o lançamento do livro “A louca escrevendo seu nome na linha pontilhada”, de Ana Dilah.

Escreve a editora: “O livro traz poemas e outros escritos e alguns rescritos e muitos ditos, em sua maioria durante o período da pandemia”.

Data: 13 de setembro, sábado, 10h

Roda de conversa com Ana Dilah e Ricardo Gracindo Dias, poeta.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Charles Miller.

E o futebol.

Nome de praça no Pacaembu.

Centro de Memória em Paranapiacaba

Texto: Milton Parron

Vez o outra alguém diz que foram os padres que introduziram o futebol no Brasil, num colégio em Itu, outros que foi no colégio em Petrópolis ou ainda que foi na fábrica Bangu no Rio de Janeiro.

No mundo, alguns dizem que o futebol nasceu na China, outros que foi o cálcio na Itália.

Entendo que o futebol se não foi inventado pelos ingleses, a eles cabe a glória de sua organização e divulgação, assim como cabe a Charles Miller ter introduzido, de forma organizada, o futebol no Brasil.

Foi Charles Miller quem estruturou o esporte no País.

Domingos D’Angelo, presidente de honra do Memofut – Grupo Literatura e Memória do Futebol.

Há 131 anos o futebol chegava ao Brasil trazido pelo jovem Charles Miller que tinha passado alguns anos na Inglaterra para completar seus estudos.

Duas bolas usadas, uma bomba para enchê-las e um livrinho com as regras desse esporte vieram na mala de Charles Miller, cuja família residia em São Paulo.

Funcionários de duas empresas inglesas, São Paulo Railway e São Paulo Gaz Company, foram os primeiros que aprenderam a praticar o futebol aqui no Brasil devidamente orientados por Charles Miller.

Foram eles, também, que protagonizaram em nosso País a primeira partida organizada e com os atletas devidamente uniformizados. O jogo foi realizado num campo localizado na Várzea do Carmo, em São Paulo.

Quem conta detalhes sobre o início do futebol no Brasil e sobre os primeiros clubes e as primeiras ligas e competições, é Charles Rudge Miller Júnior, neto de Charles Miller, que ainda hoje, aos 70 anos, pratica futebol nos campos de várzea paulistanos.

Ilustrando o programa Memória deste final de semana, selecionamos vários momentos marcantes do nosso futebol que estão arquivados no Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes.

Em destaque:

O primeiro título mundial do Santos, o segundo do Corinthians e o terceiro do São Paulo

A solenidade em 1952 de doação ao São Paulo FC do terreno onde seria construído o maior estádio particular do mundo, o Morumbi.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 13 de setembro de 1975 – Edição 2850

INDÚSTRIA – Inaugurado ontem (12-9-1975) o V Salão de Móveis de São Bernardo

EDUCAÇÃO – Alunos do Instituto de Educação Américo Brasiliense lançavam o primeiro número do jornal interno “Brasiliense”, em nova fase.

EM 13 DE SETEMBRO DE...

1965 - Giovanni Breda falecia em São Bernardo. Hoje é nome da segunda maior praça pública da cidade, no bairro Assunção, que o povo chama de “Área Verde”.

HOJE

Dia Mundial do Agrônomo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Caetés (PE), Machado e Rio Novo (MG), Mercedes, Quatro Pontes e São Manoel do Paraná (PR), São João do Jaguaribe (CE) e Uruará (PA).

Santo Eulógio

13 de setembro

Nascido em Córdova, Espanha, no século VIII, descobriu seu chamado ao sacerdócio e fez um ótimo caminho formativo, também nas áreas da ciência, aprofundando-se nas ciências teológicas. Era um homem de muito estudo, oração e amor.

Fonte: Paróquia São Pedro Apóstolo, Sorriso (MT)