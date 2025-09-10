Vestuário sobe 0,72% em agosto ante queda de 0,54% em julho no IPCA

O grupo Vestuário saiu de uma queda de 0,54% em julho para um aumento de 0,72% em agosto, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,03 ponto porcentual para a taxa de -0,11% do IPCA do último mês.

As maiores pressões partiram das altas na roupa masculina (0,93%) e nos calçados e acessórios (0,69%).