DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Despesas Pessoais sobem 0,40% em agosto ante alta de 0,76% em julho no IPCA

10/09/2025 | 12:44
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O grupo Despesas Pessoais saiu de uma alta de 0,76% em julho para um aumento de 0,40% em agosto, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,04 ponto porcentual para a taxa de -0,11% do IPCA do último mês.

O avanço foi impulsionado pelo reajuste, a partir de 9 de julho, nos jogos de azar, que aumentaram 3,60%, uma contribuição de 0,02 ponto porcentual para o IPCA de agosto.

Por outro lado, houve alívio da queda de 4,02% no subitem cinema, teatro e concerto, em razão da campanha Semana do Cinema. O subitem ajudou a deter o IPCA em -0,02 ponto porcentual em agosto.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.