DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

No IPCA, grupo Educação sobe 0,75% em agosto, maior alta para o mês desde 2016

10/09/2025 | 12:43
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O grupo Educação saiu de um aumento de 0,02% em julho para uma elevação de 0,75% em agosto, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,05 ponto porcentual para a taxa de -0,11% do IPCA do último mês.

"A alta em Educação é a maior para meses de agosto desde 2016, quando tinha subido 0,99%", frisou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.

Gonçalves lembra que o grupo Educação absorve em fevereiro um reajuste mais geral de todos os cursos investigados, enquanto que nos meses de agosto há incorporação de um reajuste mais residual.

A alta em agosto foi resultado da de reajustes nos cursos regulares, que subiram 0,80%, impulsionados pelos subitens ensino superior (1,26%) e ensino fundamental (0,65%). Os cursos diversos aumentaram 0,91%, influenciados pelos cursos de idiomas (1,87%).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.