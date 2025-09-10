No IPCA, grupo Educação sobe 0,75% em agosto, maior alta para o mês desde 2016

O grupo Educação saiu de um aumento de 0,02% em julho para uma elevação de 0,75% em agosto, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,05 ponto porcentual para a taxa de -0,11% do IPCA do último mês.

"A alta em Educação é a maior para meses de agosto desde 2016, quando tinha subido 0,99%", frisou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.

Gonçalves lembra que o grupo Educação absorve em fevereiro um reajuste mais geral de todos os cursos investigados, enquanto que nos meses de agosto há incorporação de um reajuste mais residual.

A alta em agosto foi resultado da de reajustes nos cursos regulares, que subiram 0,80%, impulsionados pelos subitens ensino superior (1,26%) e ensino fundamental (0,65%). Os cursos diversos aumentaram 0,91%, influenciados pelos cursos de idiomas (1,87%).