Política Titulo

Michelle Bolsonaro ironiza revista em Fusca: 'daqui a pouco pedem para abrir o porta-luvas'

10/09/2025 | 12:38
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 9, que seu Fusca foi revistado para checar se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria tentando fugir de sua prisão domiciliar. Segundo Michelle, o episódio ocorreu quando levou o veículo para conserto.

No Instagram, Michelle compartilhou a foto do veículo e ironizou a situação. "Vocês acham que na frente de um Fusca, onde fica o estepe, caberia um homem de 1,85m? Pois bem, hoje meu Fusquinha foi para a oficina e tivemos que abrir a frente só para conferir se o Jair estava escondido lá. Do jeito que as coisas estão, daqui a pouco pedem para conferir o porta-luvas", escreveu.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o monitoramento da entrada da casa de Bolsonaro, em Brasília, por policiais.

A determinação atende a "manifestação noticiando o renovado risco de fuga de Jair Messias Bolsonaro", que tornou "absolutamente necessárias e adequadas as medidas de monitoramento pleiteadas", como escreveu Moraes.

A publicação de Michelle Bolsonaro foi feita na retomada do julgamento do ex-presidente pela Primeira Turma do STF, por tentativa de golpe de Estado.

Até agora, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram pela condenação de Bolsonaro e dos outros sete réus. Dino apontou menor participação de ex-ministros como Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, defendendo penas mais brandas.

O julgamento continua nesta quarta-feira, 10, com o voto do ministro Luiz Fux.


