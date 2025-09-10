Motorista bate Porsche em poste, abandona carro e foge antes da polícia chegar

Um homem de 32 anos é investigado após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira, 10, na Avenida São Miguel, zona leste da capital paulista. Não há informações de feridos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram um veículo, Porsche/Macan, que colidiu contra um poste", disse a pasta.
"O condutor do carro deixou o local antes da chegada da polícia", disse a SSP. Com a batida, o poste caiu no chão, ficando a sinalização da via prejudicada. Conforme a investigação, a perícia foi acionada e o caso foi registrado como dano e colisão no 24° Distrito Policial (Ponte Rasa).
