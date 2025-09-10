DGABC
Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

Internacional

Israel ataca órgãos públicos e reservas de combustíveis no Iêmen em suposta ação contra Houthis

10/09/2025 | 12:30
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram que atingiram "alvos militares" supostamente pertencentes aos houthis nas regiões de Sanaa e Al Jawf, no Iêmen. A ação ocorre no dia seguinte aos ataques israelenses contra alvos do Hamas em Doha, no Catar.

Segundo o exército de Israel, entre os alvos estão campos militares em que os houthis coletavam informações, planejavam e executavam "ataques terroristas" contra israelenses, um depósito de combustível usado pelo grupo e o Departamento de Relações Públicas, "responsável por divulgar mensagens de propaganda na mídia e realizar terror psicológico".

No entanto, de acordo com o veículo iemenita Masirah TV, os ataques israelenses também tiveram como alvo um posto médico na região de Sanaa, capital do país.

A imprensa do Iêmen também menciona que as Forças Armadas do país lançaram "com sucesso" uma série de mísseis terra-ar enquanto enfrentavam a ofensiva de Israel.

A IDF aponta que os ataques são uma resposta às "repetidas investidas" dos houthis, como lançamentos de drones e mísseis contra o território israelense. O exército de Israel pontua, ainda, que o grupo é apoiado pelo Irã.


