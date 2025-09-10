Israel ataca órgãos públicos e reservas de combustíveis no Iêmen em suposta ação contra Houthis

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram que atingiram "alvos militares" supostamente pertencentes aos houthis nas regiões de Sanaa e Al Jawf, no Iêmen. A ação ocorre no dia seguinte aos ataques israelenses contra alvos do Hamas em Doha, no Catar.

Segundo o exército de Israel, entre os alvos estão campos militares em que os houthis coletavam informações, planejavam e executavam "ataques terroristas" contra israelenses, um depósito de combustível usado pelo grupo e o Departamento de Relações Públicas, "responsável por divulgar mensagens de propaganda na mídia e realizar terror psicológico".

No entanto, de acordo com o veículo iemenita Masirah TV, os ataques israelenses também tiveram como alvo um posto médico na região de Sanaa, capital do país.

A imprensa do Iêmen também menciona que as Forças Armadas do país lançaram "com sucesso" uma série de mísseis terra-ar enquanto enfrentavam a ofensiva de Israel.

A IDF aponta que os ataques são uma resposta às "repetidas investidas" dos houthis, como lançamentos de drones e mísseis contra o território israelense. O exército de Israel pontua, ainda, que o grupo é apoiado pelo Irã.