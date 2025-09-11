Grávida entra em trabalho de parto durante gravação de videocast sobre maternidade

O videocast 1001 Tretas, comandado por Julia Faria e Thaila Ayala, registrou um episódio inusitado durante a gravação mais recente. Enquanto o programa discutia temas ligados à gravidez e recebia como convidadas as gestantes Rafa Kalimann e Carol Peixinho, uma participante da plateia entrou em trabalho de parto logo após o encerramento da conversa.

No início do episódio, Julia comentou o fato de uma das mulheres da plateia estar com 39 semanas de gestação. "Qualquer coisa, a gente pode precisar parar esse episódio no meio", brincou a apresentadora. Ao fim da gravação, a previsão quase se confirmou: a gestante revelou que a bolsa havia rompido.

Nas redes sociais, o perfil do videocast comentou o ocorrido: "Nem a gente acreditou! Em um episódio especial por conta do dia da grávida, estourou a bolsa de uma das nossas convidadas da plateia e a gente, claro, não podia deixar esse momento de fora, risos!". "Meu Deus, olha a minha cara! Estou assistindo em looping", comentou Carol Peixinho, que espera o primeiro filho com o cantor Thiaguinho.

Relato da participante

A mulher em questão, identificada como Marina Cardoso, compartilhou detalhes da experiência e da acolhida que recebeu da equipe e das demais participantes. "Gente, foi o dia mais incrível da minha vida! Saí de casa com uma barriga de 38 semanas e 5 dias, meu celular e o RG para participar da plateia e voltei pra casa só 4 dias depois, com meu filho no colo, um grupo de WhatsApp com outras nove grávidas e uma baita história pra contar!", escreveu.

Ela lembrou do apoio das apresentadoras e das convidadas naquele momento: "Dos flashes do dia, lembro da Thaila indo comigo ao banheiro, da Julia segurar minha mão e olhar nos meus olhos e me acalmar. De toda equipe preocupada comigo. Da Rafa e da Carol me abraçarem e falarem que estava tudo bem. Que nenhum compromisso era mais importante naquele momento".

Marina também destacou a união das gestantes que estavam no estúdio: "O mais lindo: das outras 9 meninas me acolherem desde o momento pós gravação até hoje! A melhor plateia rendeu o melhor grupo de WhatsApp da vida e reflete bem o que esse podcast representa pra mim e tantas mulheres: espaço de acolhimento e segurança!"