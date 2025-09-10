Senado dos EUA confirma indicação de Stephen Miran, feita por Trump, ao Fed por 13 votos a 11

Indicado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Stephen Miran foi confirmado nesta quarta-feira, 10, pelo Comitê Bancário do Senado dos EUA por 13 votos a 11.

Miran foi indicado pelo republicano para cumprir um mandato-tampão, até janeiro do ano que vem, no lugar da ex-diretora Adriana Kugler, que renunciou ao posto no inicio do mês passado.

Durante audiência no Senado na semana passada, ele sugeriu que deve acumular o cargo no Fed ao atual posto de presidente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês) da Casa Branca, a não ser que seja indicado para um cargo com tempo maior de mandato.