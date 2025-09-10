Senado dos EUA confirma indicação de Stephen Miran, feita por Trump, ao Fed por 13 votos a 11

Indicado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Stephen Miran foi confirmado nesta quarta-feira, 10, pelo Comitê Bancário do Senado dos EUA por 13 votos a 11.
Miran foi indicado pelo republicano para cumprir um mandato-tampão, até janeiro do ano que vem, no lugar da ex-diretora Adriana Kugler, que renunciou ao posto no inicio do mês passado.
Durante audiência no Senado na semana passada, ele sugeriu que deve acumular o cargo no Fed ao atual posto de presidente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês) da Casa Branca, a não ser que seja indicado para um cargo com tempo maior de mandato.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.