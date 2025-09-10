Os estoques no atacado dos Estados Unidos subiram 0,1% em julho ante junho, a US$ 908,1 bilhões, segundo pesquisa do Departamento do Comércio do país. O resultado veio em linha com a previsão de de analistas consultados pela FactSet.
Na comparação anual, os estoques tiveram alta de 1,3% em julho.
