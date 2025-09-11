Entenda a treta entre Carlinhos Maia, Simone Mendes e Manu Bahtidão

Nessa terça-feira, 9, Carlinhos Maia se pronunciou em suas redes sociais sobre a suposta briga entre Simone Mendes e Manu Bahtidão. Segundo Leo Dias, no Melhor da Tarde, Manu teria falado mal de Simone para Carlinhos.

Ele afirmou não ter sido o responsável por ter avisado Simone de falas negativas vindas de Manu, em um story no Instagram, que foi apagado após a postagem.

"Não tenho nada a ver com isso. Não sou leva e trás e nem tenho paciência. O real motivo não foi esse e eu não tenho nada a ver com a briga", comentou.

"Minha relação com Simone é de irmandade e proteção. Pelo contrário, minha interferência sempre foi apaziguar."

Tanto o influenciador quanto as cantoras moram no mesmo condomínio em Alphaville, Barueri, município próximo a São Paulo. Além disso, Simone teria se irritado após perceber que Manu estaria "copiando" seus passos e parou de seguir a cantora nas redes sociais.

Entenda a briga

A relação entre as duas cantoras nem sempre foi de animosidade. Manu Bahtidão e Simone Mendes fizeram juntas a música Daqui Pra Sempre, ainda em 2024.

Durante o prêmio Multishow, em dezembro do mesmo ano, a canção recebeu o prêmio de "Brega do Ano" e somente Manu subiu ao palco. Após essa data, internautas ressaltaram que Simone Mendes não seguia mais a outra cantora nas redes sociais.

Outros defenderam que Simone não subiu ao palco porque estaria se trocando para apresentar na premiação.

O suposto atrito também foi confirmado após uma resposta de Manu sobre ter retirado o nome e a participação de Simone da música quando a colocou na setlist de suas apresentações, também em 2024.

"Simone, se você ficou chateada ou triste com algo relacionado à minha decisão de não usar sua imagem nos meus shows, peço desculpas. Não foi essa a intenção", explicou Manu, à época.

Manu também retirou a colaboração com outros artistas em todas as canções de sua setlist: "Meu show é algo no qual me envolvo muito com o público. Gosto que meu público participe, e fico ansiosa quando estou cantando e a pessoa não está ao meu lado. Não foi por maldade, de maneira alguma."