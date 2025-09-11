DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Vale atualiza projeções para 2025 e estima capex total entre US$ 5,4 bi e US$ 5,7 bi

10/09/2025 | 11:06
A Vale atualizou nesta quarta-feira, 10, suas projeções de investimentos de capital por tipo e por negócio em 2025, refletindo as iniciativas de otimização do portfólio de projetos da mineradora. O capex total caiu de US$ 5,9 bilhões para uma faixa entre US$ 5,4 bilhões e US$ 5,7 bilhões.

O investimento total para crescimento foi reduzido de US$ 1,6 bilhão para US$ 1,5 bilhão; o investimento de manutenção caiu de US$ 4,3 bilhões para US$ 4,1 bilhões.

Nos investimentos de capital por negócio, os gastos com soluções de minério de ferro foram mantidos em US$ 3,9 bilhões.

Já o valor de metais para transição energética recuou de US$ 2 bilhões para US$ 1,7 bilhão.

As demais estimativas divulgadas anteriormente pela empresa permanecem inalteradas.

Vendas

A Vale também passa a divulgar projeções de vendas em 2025 para o Carajás Médio Teor e para o PFC. O primeiro deve vender 25 milhões de toneladas, enquanto o concentrado deve ser de 24 milhões de toneladas.

Por fim, a mineradora descontinuou e sua projeção de participação de produtos vendidos no portfólio de Soluções de Minério de Ferro.

A mudança, segundo a empresa, tem em vista a aplicação da estratégia de maior flexibilidade de portfólio para melhor capturar valor em qualquer cenário de mercado, incluindo a introdução de novas especificações de produtos.


