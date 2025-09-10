DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Dólar reage a PPI dos EUA e falas de Fux no julgamento de Bolsonaro

10/09/2025 | 10:51
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O dólar abriu a quarta-feira, 10, em baixa, embora próximo da estabilidade, à espera dos resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto no Brasil e do Índice de Preços ao Produtor (PPI, em inglês) nos Estados Unidos.

Logo após a divulgação do PPI, abaixo do esperado tanto no índice cheio quanto no núcleo, o dólar à vista bateu a mínima de R$ 5,4124 (queda de 0,40%). Contudo, zerou as perdas por volta das 9h55, negociado a R$ 5,4363.

Às 10h40, renovou a mínima intradia de R$ 5,4060 (-0,49%), em meio às falas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux durante o julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

No exterior, a agenda inclui a votação, no Senado norte-americano, da indicação de Stephen Miran à presidência do Federal Reserve, em meio a tensões políticas também nos EUA e questionamentos sobre a independência do banco central.

Ontem, o dólar à vista fechou em alta de 0,35%, a R$ 5,4363, enquanto o contrato futuro para outubro subiu 0,18%, a R$ 5,4615.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.