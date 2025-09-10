Após PPI, Trump volta a pressionar Fed sobre juros e a atacar presidente do BC dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar nesta quarta-feira, 10, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) por cortes de juros após a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA recuar 0,1% em agosto ante julho. "Não há inflação!!! 'Atrasado Demais', é preciso cortar a TAXA, GRANDE, imediatamente", escreveu na Truth Social.
Ele voltou a apontar que o presidente do Fed, Jerome Powell, é "um desastre total, que não tem a menor ideia!!!".
O mercado já precifica corte na taxa de juros na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, o banco central norte-americano) da semana que vem.
Após o PPI, a probabilidade de um corte de 25 pontos-base em setembro continuava como majoritária, mas caiu de 91,7% antes dos dados a 89,8%, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.