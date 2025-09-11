PPI dos EUA cai 0,1% em agosto ante julho e avança 2,6% na comparação anual

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos caiu 0,1% em agosto ante julho, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quarta-feira, 10. Na comparação anual, o PPI avançou 2,6% em agosto.
Analistas consultados pela FactSet projetavam alta mensal de 0,4% e acréscimo anual de 3,3% em agosto.
O núcleo do PPI - que exclui itens voláteis - dos EUA caiu 0,1% em agosto ante julho. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 2,8% em agosto.
Os resultados do mês passado vieram bem abaixo das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam alta mensal de 0,3% e acréscimo anual de 3,5%.
