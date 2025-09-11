DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

EUA: avião enviado pela Coreia do Sul para buscar imigrantes está retido no país

10/09/2025 | 09:34
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul informou que está em diálogo com autoridades dos EUA para permitir o retorno de um avião com trabalhadores coreanos liberados após detenção em uma operação de imigração na Geórgia. No entanto, o voo não pode partir nesta quarta-feira, 10, como planejado, devido a uma razão não especificada pelos EUA, disse o ministério.

Um avião fretado sul-coreano partiu para os EUA para repatriar trabalhadores detidos em uma operação em 4 de setembro na fábrica de baterias da Hyundai. Foram 475 trabalhadores detidos, mais de 300 sul-coreanos, causando choque na Coreia do Sul, aliada dos EUA.

No fim de semana, o governo sul-coreano anunciou ter alcançado um acordo para a liberação dos trabalhadores, atualmente em um centro de detenção na Geórgia, que serão transferidos para Atlanta para embarcar no voo. O objetivo das saídas "voluntárias" é evitar deportações que possam impedir o retorno dos trabalhadores aos EUA por até 10 anos.

A operação na Geórgia gerou indignação em Seul, que recentemente prometeu investimentos bilionários nos EUA. Autoridades dos EUA alegam que alguns trabalhadores cruzaram ilegalmente a fronteira, enquanto outros tinham vistos expirados, mas a prática de empresas sul-coreanas de utilizar vistos de curta duração para enviar trabalhadores foi tolerada por anos.

Segundo especialistas e autoridades, o governo da Coreia do Sul pressiona por um novo sistema de vistos para trabalhadores qualificados há anos, mas ainda não foi atendido. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.