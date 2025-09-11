DGABC
Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Taxas de juros sobem em meio a julgamento de Bolsonaro e deflação menor do IPCA

10/09/2025 | 09:29
Os juros futuros têm alta moderada na manhã desta quarta-feira, 10, após o IPCA, que mostrou uma deflação em agosto menor do que a esperada. Além disso, o mercado monitora as ameaças do governo Trump à soberania do Brasil em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe, que já começou com o voto do ministro Luiz Fux. O STF já tem os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino pela condenação dos oito réus.

Às 9h15 desta quarta, a taxa para depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,985%, de 13,957% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,235%, de 13,192%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,505%, de 13,466%

