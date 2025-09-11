Federação Espanhola libera e jogo do Barcelona pela LaLiga deve ser realizado em Miami

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) informou à Uefa, nesta segunda-feira, que a partida entre Villarreal e Barcelona, programada para dezembro deste ano, deve mesmo ser disputada em Miami. A realização do jogo, que foi um pedido das duas equipes, cumpre também um antigo desejo da LaLiga.

De acordo com informações do jornal Marca, uma reunião do Comitê Executivo da Uefa está marcada para esta quinta-feira onde o assunto será debatido.

No entanto, a base legal oferecida pela Fifa para a organização desse tipo de duelo, e o sinal verde da RFEF, já seriam suficientes para a concretização do confronto em solo americano

O encontro entre as duas equipes, válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, deve ser disputado no Hard Rock Stadium, no dia 20 de dezembro.

Ainda de acordo com o periódico espanhol, somente uma oposição clara e contundente do Conselho Superior de Esportes poderia levar a Fifa a não dar a sua aprovação. O panorama, no entanto, indica que o embate deve mesmo ser realizado em Miami.

Com três rodadas disputadas, Barcelona e Villarreal realizam campanhas idênticas até aqui no Campeonato Espanhol. As duas equipes contabilizam sete pontos e estão a dois dos líderes Real Madrid (figura em primeiro pelos critérios de desempate) e Athletic de Bilbao, que têm 100% de aproveitamento.