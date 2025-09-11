DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Xi Jinping reitera que abrirá o setor de serviços da China para o comércio global

10/09/2025 | 09:10
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente chinês, Xi Jinping, reiterou intenção de promover a abertura do setor de serviços do país para o comércio global, em carta enviada para celebrar a Feira Internacional de Comércio de Serviços da China 2025, inaugurada nesta quarta-feira, 10, em Pequim. "Vamos expandir a abertura de alto nível e nos alinharemos a regras econômicas do comércio internacional de alto padrão, acelerando programas piloto em zonas de comércio livre", afirmou.

Na carta, Xi Jinping disse que abertura do setor de serviços será feita de modo ordenado e focará em promover o desenvolvimento de alta qualidade do comércio. "A China está disposta a trabalhar com todas as partes para promover a cooperação aberta e inovadora no comércio global de serviços", disse, destacando que a economia mundial está "passando por mudanças profundas".

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.