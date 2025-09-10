DGABC
Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

Esportes

Tenista russa revela mensagens românticas de Rune nas redes sociais: 'Atira para todo lado'

10/09/2025 | 08:43
O dinamarquês Holger Rune voltou a ganhar as manchetes do noticiário esportivo por seu comportamento fora das quadras. A tenista russa Anna Kalinskaya revelou que recebeu abordagens do jogador em seu perfil em entrevista ao Podcast "First&Red".

"Ele escreve para todo mundo, ao que parece. Ele pensa muito em si mesmo, se acha importante demais, mas não é o único. Acho que está desesperado", afirmou a tenista russa.

Essa não é a primeira vez que uma competidora do circuito internacional externa o comportamento do número 11 do ranking nas redes sociais. Antes, a tenista russa Veronika Kudermetova comentou sobre uma tentativa de flerte e disse ter dado um fora no dinamarquês.

Kalinskaya, 34ª na lista da WTA, já foi namorada de Jannik Sinner, atual número 2 do ranking da ATP. Ela foi questionada ainda se essas abordagens são frequentes no mundo do tênis. "Antes era com mais frequência. Agora, que estou mais velha, não sei", afirmou a russa de 26 anos.

A repercussão da entrevista fez Rune usar o seu perfil nas redes sociais para dar a sua versão dos fatos. "Podemos ter diferenças culturais que fazem com que Anna leia um comentário em um story como um convite para um encontro. Se eu quiser ir a um encontro, eu chamo, não se preocupe", respondeu.


