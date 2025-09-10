DGABC
Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

Acordo da UE com os EUA foi 'o melhor possível', afirma Von der Leyen

10/09/2025 | 08:40
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quarta-feira, 10, que o acordo comercial que a União Europeia (UE) fechou com os EUA foi "o melhor possível", deixando as empresas do bloco em "relativa situação de vantagem". "Nossos concorrentes diretos estão sujeitos a tarifas bem maiores dos EUA", ressaltou ela, em discurso no Parlamento Europeu.

Von der Leyen afirmou também que o acordo comercial da UE com o Mercosul estabelece "salvaguardas robustas", prevendo eventual compensações para garantir "concorrência justa e condições equitativas" aos produtores agrícolas do bloco europeu.


