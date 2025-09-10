DGABC
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quarta-feira (10) que a Rússia precisa ser pressionada ainda mais para voltar a negociar um acordo de paz na Ucrânia. "Precisamos de mais sanções", disse Von der Leyen, em discurso no Parlamento Europeu, acrescentando que a União Europeia (UE) está elaborando seu 19º pacote de sanções contra Moscou, em coordenação com parceiros. Também no discurso, Von der Leyen disse que o acordo comercial que a UE fechou com os EUA foi "o melhor possível".


